«Россети Тюмень» в 2023 году направят почти 500 млн рублей на ремонт ЛЭП в Югре

Компания «Россети Тюмень» до конца текущего года планирует направить 496 млн рублей на ремонт более 670 км высоковольтных линий электропередачи в ХМАО-Югре. Это позволит повысить надежность электросетевого комплекса региона и обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий.



Работы в данном направлении уже ведутся энергетиками. Так, недавно «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ «Сотник – Евра» которая участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Югры и Урала, а также обеспечивает светом более 40 тысяч жителей города Урай.

Воздушная ЛЭП протяженностью 91 км расположена в Кондинском районе. В ходе работ энергетики установили более 200 изоляторов аэродинамического профиля. Современные устройства расположены в верхней части гирлянды и обеспечивают ее защиту от атмосферных осадков и загрязнений, что позволяет снизить риск технологических нарушений. Общая стоимость работ составила порядка 2 млн рублей.

Отметим, за последние три года «Россети Тюмень» установили в регионе в рамках ремонтной программы более 2,4 тыс. таких устройств, укомплектовав ими 8 высоковольтных линий суммарной протяженностью свыше 460 километров. В апреле предприятие начнет установку аналогичных изоляторов на высоковольтной линии 110 кВ «Новая – Советская».