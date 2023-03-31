В Кургане ввели запрет на розничную продажу горючих веществ

В Кургане на период действия особого противопожарного режима вводится запрет на розничную продажу горючих веществ. В их числе древесный уголь, дрова и средства для разведения огня. Исключение сделано для реализуемых на АЗС горюче-смазочных материалов, сообщают в администрации города.

С 1 апреля в Кургане в связи с повышением пожарной опасности вводится особый противопожарный режим, который будет действовать до особого распоряжения. До 21 апреля будет запрещено посещение городских лесов и взъезд транспортных средств на их территорию. В течение всего периода действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву.