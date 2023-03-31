В Салавате возбудили уголовное дело по факту организации незаконных азартных игр

Следственный отдел по Салавату возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя Андрея Самарина. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщили пресс-службы регионального управления СКР и МВД по Башкирии, подозреваемый с ноября 2021 по январь текущего года организовал в городе два игровых клуба. Для этого он арендовал нежилые помещения, приобрел больше десятка компьютеров, установил на них специальное программное обеспечение для азартных игр. «В целях конспирации в клубы допускались только проверенные лица из числа постоянных клиентов»,— отметили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе подпольные казино были обнаружены сотрудниками МВД.

Олег Вахитов

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