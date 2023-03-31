Свердловчане за год начали на 300% чаще пользоваться соцсетью Likee, интерес к TikTok снизился на 55%

Трафик сервиса коротких видео Likee от пользователей из Свердловской области увеличился за год на 300%, что связано с запретом загрузки контента в подобную социальную сеть TikTok, интерес к которой у пользователей снизился на 55%, сообщили в региональной пресс-службе оператора связи «МегаФон».

Likee — одна из самых популярных глобальных платформ для создания и публикации оригинальных видео.

Платформа Likee не занимала высокую долю популярности несколько лет, однако начала набирать трафик в марте 2022 года, а в период летних школьных каникул интерес пользователей к сервису вырос вдвое. Аудитория соцсети TikTok находит для себя новые сервисы, в число которых входят VK клипы, YouTube Shorts и Yappi. Специалисты «МегаФона» отметили, что высокая популярность приложений наблюдается осенью и в период новогодних праздников.

Напомним, 6 марта 2022 года TikTok временно запретил загружать контент и вести прямые эфиры пользователям из РФ из-за запрета распространения ложной информации о действиях российской армии.

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Полина Хабарова