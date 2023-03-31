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В Белгородской области при поддержке Минсельхоза будут ускоренно развивать 17 «опорных» райцентров

Белгородские власти утвердили перечень из 17 муниципалитетов, которые войдут в программу Минсельхоза по развитию опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. Об этом сообщили в министерстве. Планы долгосрочного развития этих муниципалитетов должны быть разработаны и утверждены к сентябрю 2023 года.

О каких населенных пунктах идет речь, в сообщении не говорится. Однако, исходя из опубликованных региональными властями документов, ими могут стать Алексеевка (в «прилегающие» записаны фактически все населенные пункты округа), а также Борисовка, Валуйки, Вейделевка, Волоконовка, Грайворон, Ивня, Короча, Красное, Бирюч, Красная Яруга, Новый Оскол, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, Чернянка и Шебекино с прилегающими территориями.

Олег Мухин

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