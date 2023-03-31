Ошибочный выбор

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова перечисляет некоторые маркетинговые провалы, которые могут нанести серьезный урон репутации компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ролик Dolce & Gabbana Фото: ролик Dolce & Gabbana

Недавно одна группа компаний, организовывая профильную выставку, решила поделить журналистов на две группы: тех, кого приглашают посетить выставку лично, и тех, кого удостоили лишь digital-участия. При этом от второй, конечно, ждали того же рвения в освещении выставки, как и от первой. Возможно, хотели как лучше: и бюджет сэкономить, и охватить максимальную аудиторию, но получилось не очень. Что-то вроде того, как пригласить часть гостей в ресторан, а другим предложить посмотреть трансляцию банкета в соседнем зале, и при этом еще ожидать подарков.

Надо ли говорить, что многие обиделись, а перед выставкой все обсуждали не ее будущие премьеры, а маркетинговые ошибки устроителей. Вообще деление приглашенных на группы и классы — довольно частая ошибка, совершаемая lifestyle-брендами.

Другая — незнание традиций и местных особенностей. Тут можно вспомнить историю с Dolce & Gabbana. Компания оказалась в центре большого скандала в Китае после рекламного ролика, в котором китаянка неуклюже пытается есть палочками итальянские блюда. Еще стоит упомянуть в этом ряду и blackface, который накрыл сразу несколько брендов, включая Prada и Gucci.

Еще одна частая ошибка — неэкологичность. Это и бумажные приглашения на digital-показы, и буклеты в бумажных пакетах, и другие подобные истории. Раньше это считали показателем статусности бренда, теперь же — лишь экологической безответственностью.