Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассуждает о том, какое место на ресторанном рынке заняло заведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кофемания Chef’s» Фото: «Кофемания Chef’s»

Открытие ресторана «Кофемания Chef’s» на Патриарших прудах стало логичным следствием более чем 20-летнего пути. Ресторатор-тяжеловес Игорь Журавлев, сделав главным действующим лицом проекта бренд-шефа «Кофемании» Алексея Петриченко, который, кстати, уже 10 лет работает в компании, наконец-то публично признал свое место на рынке.

Ведь, занимая значимую позицию на ресторанной карте Москвы, «Кофемания» как бы оставалась в тени других культовых рестораторов и шефов, честно выполняя миссию бесперебойно работающей сети с очень хорошим сервисом и достойной домашней кухней по заведомо высоким ценам, исправно фильтрующим публику. «Кофемания Chef’s» показала, что Алексей Петриченко даст фору большинству звездных шефов на Патриках, а еда «Кофемании», обернутая в штучную упаковку авторского проекта, превосходит по качеству продуктов и вкусовому балансу привычный московский «золотой стандарт».

Чтобы в этом убедиться, достаточно попробовать тартар из сладкой креветки с кисло-острым соусом из красного апельсина и кимчи, идеальный «Веллингтон» из лосося medium rare в невесомом слоеном тесте, присыпанном на ваш выбор семенами льна, кампотским перцем, лимонным тимьяном, цветами лаванды или всем этим вместе (шеф рекомендует микс, и он прав), и курицу свободного выгула с кашей из ржи, пшеницы, овса и ячменя с белыми грибами. А на десерт — панакоту из ряженки с манго и облепихой, маринованной в сиропе бузины. Наконец-то на Патриках появилась образцовая comfort food — теперь молодежи есть на кого равняться.