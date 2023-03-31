Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинках в индустрии электро- и мототранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сарма» Фото: «Сарма»

Словосочетание «электромобиль российского производства» в последнее время, увы, стало мемом, который обозначает либо неудачный стартап, успевший тем не менее освоить изрядное количество инвестиций; либо машину на батарейках из Китая, которой приделали нашу эмблему. Такой вот «технологический суверенитет». Тем важнее любой удачный опыт, когда у кого-то получается.

На состоявшемся недавно ежегодном фестивале «Дни скорости на льду Байкала» состоялся дебют гоночного прототипа «Сарма», названного в честь шквалистого байкальского ветра. К созданию электромобиля были привлечены исключительно российские производители. Пространственная рама, рулевое управление, обтекатели родом из Санкт-Петербурга. Батарея, способная эффективно работать даже при сильном морозе, — из Липецкой области, шины — из Калужской и так далее.

Посмотреть на «Сарму» вживую можно будет с 31 марта по 2 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, где одновременно пройдут сразу пять любопытных выставок.

Одна из них — «ЕДрайв», в которой участвуют самые активные участники индустрии электротранспорта в России. В их списке вы едва ли встретите знакомые имена, но они интригуют. Мне, например, любопытно будет посмотреть, что за «электрички» производят компании Stoylo и АО «Соединитель».

Еще одно мероприятие — выставка гоночной индустрии Motosport Expo. Сегодня россияне лишены возможности выступать на международной арене, но это не значит, что у нас с автоспортом ничего не происходит. На выставке вы, например, сможете узнать, чем сейчас занимается команда «КамАЗ-Мастер» и как проходит Российская дрифт-серия.

Выставка «Мотовесна» обещает в том числе представить новые для российского рынка бренды мотоциклов. Еще два мероприятия — это «Велокульт» и «Активный отдых». Все пять выставок в «Экспоцентре» на Красной Пресне будут работать до вечера 2 апреля.