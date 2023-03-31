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Санаторий-профилакторий «Треста №14» продали на торгах за 109 млн рублей

Конкурсный управляющий «Треста №14» сообщил о продаже на торгах одного из наиболее крупных активов должника — санатория-профилактория «Сосновый бор». Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, «Сосновый бор» был продан за 109 млн руб. пермской компании «Маэстро», занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Договор с победителем аукциона заключили 31 марта.

Фото: vlagere.ru

Фото: vlagere.ru

В последний раз имущественный комплекс «Соснового бора» выставлялся на торги 24 января за 155,7 млн руб.

До банкротства «Трест №14» управлял своим санаторием-профилакторием «Сосновый бор», находящимся на Гайве, по ул. Усадебной, 55. По сведениям сайта компании, санаторий занимает территорию в 9 га. «Сосновый бор» имеет лицензии на оказание санаторно-курортной помощи населению и круглогодичное оздоровление детей и подростков. Санаторий и сейчас продолжает работу, а также готовится к приему детей в лагерь на летние смены 2023 года. Учреждение принимает сертификаты на оздоровление и отдых детей за частичную оплату путевки. Комплекс «Соснового бора» включает в себя земельный участок площадью 9,56 га, состоящий из двух обособленных участков, а также здания спальных корпусов, клуба-столовой, прачечной, сараи, беседку и другие служебные постройки. В лот, кроме всего прочего, входила мебель и оргтехника, находящаяся в санатории-профилактории. Впервые «Сосновый бор» был выставлен на аукцион в минувшем сентябре за 173 млн руб., но из-за отсутствия участников торги проводились несколько раз с понижением цены.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.

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