Суд в Петербурге назначил контрактнику 5,5 лет за самовольное оставление военной части

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, покинувшего военную часть в период мобилизации. Об этом 31 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, неназваный житель Петербурга в ноябре 2022 года проходил военную службу по контракту и самовольно оставил военную часть с целью уклониться от исполнения воинских обязанностей. В феврале этого года его задержали. Фигурант признал вину. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали 8 024 руб. в качестве процессуальных издержек.

Как отмечают в пресс-службе, с 24 сентября по 30 марта Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд постановил 10 приговоров в отношении покинувших военную часть с желанием уклониться от участия в боевых действиях в рамках СВО. Из 10 осужденных только двое не признали вину. Они отметили, что сбежали по причине неудовлетворительного состояния здоровья, так как посчитали себя негодными. Один приговор обжалован, четыре — вступили в силу.

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