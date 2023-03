Сергей Полунин, «Горшенев» и Enigma

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группу Lumen, новые проекты музыкантов из Enigma и «Кукрыниксов», хиты группы Metallica в исполнении оркестра, а также анекдоты от комика Игоря Маменко. В музеях увидеть выставку уральских орнаментов, а в театрах знаменитый балет «Распутин» в исполнении Сергея Полунина. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 1 апреля состоится концерт оркестра Cagmo с программой Instrumetallica. Metallica Symphony. Группа Metallica существует уже более 40 лет и прочно ассоциируется у зрителя с тяжелой музыкой. В исполнении оркестра прозвучат такие известные хиты, как Nothing Else Matters, The Unforgiven, Enter Sandman и другие, в оригинальных симфонических аранжировках. Стоимость билета на концерт — от 1,3 тыс. руб.

В Музее андеграунда продолжается цикл лекций-концертов по истории панк-движения. В субботу 1 апреля пройдет лекция «Анархия и эпатаж: расцвет британской панк-культуры». Слушателям предложат окунуться в историю британского панк-рока, которая не ограничивалась только внешним видом, как ошибочно полагают многие. Гости узнают, как развивалась эта культура на территории Туманного Альбиона. Хиты Vicesquad, Exploited, Cockneyreject, Discharge, Killingjoke, Bauhaus исполнят музыканты Михаил Головизнин, Артем Захаров, Никита Жуков (Donbaton), Настя Михайлова (Flowerchild) и Никита Носов. Стоимость билета на лекцию-концерт — 300 руб.

В концерт-холле «Свобода» 2 апреля состоится концерт группы Lumen, посвященный ее 25-летию. В прошлом году группа выпустила двойной альбом «Диссонанс». Стоимость билета — 2,3 тыс. руб.

В Окружном доме офицеров 3 апреля состоится концерт заслуженного артиста России Игоря Маменко. Его называют «человек-анекдот». Истории, которые рассказывает артист цирка, взяты из жизни. Игорь Маменко записывает их, как когда-то это делал его кумир Юрий Никулин. Стоимость билета на концерт — от 1,4 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 3 апреля состоится концерт ямайского музыканта Эндрю Дональдса (Andru Donalds), известного по проекту Enigma. В композициях проекта сочетаются различные звуки, этнические мотивы, ритмы и чувства, а стиль проекта трудно вписать в принятые жанровые формы. Эндрю Дональдс исполняет свои песни в различных жанрах: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Театре эстрады 5 апреля состоится концерт Александра Рассказова и его группы «Красная скрипка» совместно с вокалисткой Мариной Сетрес (колоратурное сопрано) и ведущим солистом Свердловской филармонии Алексеем Петровым (баритон). Музыканты исполнят программу Rock&Opera, в которой прозвучат арии из выдающихся опер, рок-опер и мюзиклов, а также композиции Моцарта, Вивальди, Пуччини и других великих композиторов в оригинальных рок-аранжировках. Ярким дополнением к концерту станет шоу мастера песочной анимации Елены Кадыровой и видеоряд на мультимедийных экранах. Стоимость билета на концерт — от 600 руб.

На сцене площадки «Фабрика» 7 апреля участники проекта «Горшенев» представят новую концертную программу, а также исполнят легендарные хиты группы «Кукрыниксы». История группы завершилась в 2018 году, но уже в 2019 году вышла первая песня проекта «Горшенев» — «Имена». Автором проекта стал лидер группы «Кукрыниксы», музыкант, композитор, автор и вокалист Алексей Горшенев (брат основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева). Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 31 марта открывается выставочный проект арт-группы «Четыре_А» «Этно Орнаментум», приуроченный к 55-летию Уральской школы дизайна. Базовая идея проекта — показать в индивидуальных пластических вариантах, как можно использовать этнический орнамент народов Урала. Авторами проекта стали художники- преподаватели Александр Маврин, Александр Мяксашин, Александр Степанов, Антон Таксис и Татьяна Степанова. Посещение выставки доступно по входному билету в музей, его стоимость — от 200 руб.

Музей истории Екатеринбурга 1 апреля приглашает на Исторический фестиваль «Не будите юбиляра или День хорошего настроения», в рамках которого будет представлена выставка карикатур Максима Смагина «Мы с вами где-то встречались...». С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга. Стоимость билета на фестиваль – от 300 руб.

В Музее наивного искусства 2 апреля пройдет авторская экскурсия Оксаны Анчаровой по ее персональной выставке «Самый ласковый ветер в моей голове». Художница расскажет о тонкостях создания картин на стекле, поделится историями своих кукольных персонажей Бродского, Ван-Гога и Джонни Деппа, ответит на вопросы гостей. Стоимость билета — 150 руб.

В Музее андеграунда 5 апреля музыковед, культуролог, композитор Тимофей Чаплюк прочитает лекцию «Самая необычная советская музыка». Слушатели узнают, что такое «шашлычный рок», кто был первым русским рэпером, кто из советских джазменов пел блатные песни и как Муслим Магомаев на концертах играл мат-рок. Посещение лекции доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

Спектакли

Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр) 2 апреля представит спектакль «Мама, где я?». Он объединяет несколько пьес, написанных подростками разных национальностей под руководством Маши Конторович. Зритель сможет увидеть, какие проблемы волнуют современных подростков, как научиться их решать и как в этом может помочь театр. Пьесы прочтут актеры театральной платформы «В Центре». Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

Во Дворце молодежи 4 апреля Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит премьеру нового спектакля «И где, …, счастье?». Автор постановки — Рустам Надыршин. В программе — танцевальные номера в сочетании монологов актера на актуальные темы сегодняшних дней. Почти все люди стремятся к счастью, но ответить на вопрос: «Счастливый ли вы человек и что вам нужно, чтобы назвать себя таковым?» однозначно ответят немногие. Вместе с главным героем шоу зрители будут искать ответы на эти вопросы. «Изюминка» спектакля в том, что его финальные сцены исполняются под потоками воды. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 5 апреля музыкально-драматический театр Екатеринбурга представит премьеру — мюзикл «Маленький принц». Это спектакль о любви и дружбе, о том, как важно сохранить свою душу, режиссера-постановщика Александра Старикова по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Внутри этой сказки заложена музыка, которую попытались разгадать режиссер и артисты. В ролях: Ростислав Коновалов (Маленький Принц), Марианна Тугбаева (Роза), Петр Степовик (Летчик), Александр Стариков (Лис) и другие. Стоимость билета — от 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 6 апреля с гастролями приезжает театр «Огни Москвы» с комедийным спектаклем «Скандал заказывали?». В постановке режиссера Александра Горшкова объединены 10 лучших чеховских рассказов. В ролях: Александр Горшков, Георгий Дронов, Владимир Бегма, Сергей Балашов, Мария Сластенкова, Яна Кузнецова. Стоимость билета — от 700 руб.

В киноконцертном зале «Космос» 7 апреля состоится выступление известного в мировом балете артиста Сергея Полунина с балетом «Распутин» в постановке хореографа Юка Йоши. Григорий Распутин, созданный Юкой Ойши, совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты, но прежде всего — он человек, а уже потом исторический персонаж. Балет «Распутин» был поставлен специально для сезона выступлений Сергея Полунина в лондонском театре Palladium, где в 2019 году состоялась мировая премьера постановки. Главные роли исполняют Сергей Полунин (Распутин), Елена Ильиных (императрица Александра Федоровна), Алексей Любимов (император Николай II) и другие. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

Кино

В Ельцин Центре с 30 марта по 5 апреля проходит показ фильма Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» на французском языке с русскими субтитрами. Главные герои кинокартины — друзья австриец Жюль и француз Джим. Однажды в их жизни появляется роковая женщина Катрин. Жюль влюбляется в нее и просит Джима не быть мешать их отношениям. Но и сама Катрин ведет себя так, будто в ее груди бьются два сердца — для Жюля и Джима. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин Центре с 30 марта по 5 апреля пройдет кинопоказ аниме Котаро Тамура «Ее заветное желание» на японском языке с русскими субтитрами. Главные герои — студент-отличник и его подруга, прикованная к инвалидному креслу, мечтают о море, где они смогут чувствовать себя свободными. Их отношения — это история о взаимопомощи и одновременно независимости, о выборе между жертвенностью и эгоизмом. Фильм, очаровательный, искренний и духоподъемный, подойдет ценителям романтики. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева