В Челябинске осудили группу угонщиков, похитивших 14 автомобилей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор пятерым участникам организованной преступной группы, обвиняемым в краже автомобилей. Всем назначено реальное лишение свободы на сроки от четырех лет 10 месяцев до 11 лет в колониях общего и строгого режима, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что с августа 2016 года по октябрь 2019-го соучастники похитили 14 автомобилей иностранных и отечественных марок на территории Челябинской и Курганской областей. Общая стоимость угнанных машин составила около 6 млн руб. Похитители меняли идентификационные номера и продавали автомобили. Кроме того, соучастники пытались угнать еще две машины общей стоимостью 1,4 млн руб., но их задержали сотрудники полиции.

Кроме реальных сроков лишения свободы, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании ущерба. Фигурантов взяли под с стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.