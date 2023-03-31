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Телефонных мошенников из Белоруссии осудили в Нижнем Новгороде

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении двух граждан Белоруссии, сообщили в суде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По фабуле дела мужчины звонили нижегородцам и убеждали их в том, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Для благоприятного разрешения ситуации они требовали деньги с потерпевших, которыми, в основном, были пожилые граждане. В противоправной деятельности они использовали базу абонентских номеров и SIP- телефонию.

Осужденным назначили пять и шесть лет колонии общего режима.

Владимир Зубарев

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