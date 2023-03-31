Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Сальвадор Дали & Пабло Пикассо»

Дата: до 31 мая Место: Путевой дворец Василия III

В саду имени Баумана открылась выставка подлинных работ самых известных испанских сюрреалистов Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Всего в экспозиции представлено порядка 260 работ в разных направлениях: скульптура, керамика и графика. Помимо самой выставки организаторы также подготовили исторический фильм о работах художников и обзорные экскурсии.

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Весенний маркет «Сияние»

Дата: 1, 2 апреля Место: территория Товарищества Рябовской мануфактуры

На территории завода Власова пройдет весенняя ярмарка «Сияние». Более 50 участников—представителей локальных брендов представят товары собственного производства: украшения, одежду, керамику, натуральную косметику. Идеальный вариант для ценителей уникальных и немассовых вещей. Кроме того, гостей маркета ждут мастер-классы, гастрономическая зона и выставки. Вход на мероприятие свободный, с 13:00 до 21:00.

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«Увидеть неизвестное»

Дата: до 13 августа Место: Новая Третьяковка

В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка работ художников XVII–XXI веков, часть которых будет показана впервые. Выставка собрана из работ выдающихся и малоизвестных художников, все произведения взяты из фонда музея. Экспозиция состоит из работ Федора Алексеева, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой и других.

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ТЕАТР

«Таня»

Дата: 3,19 апреля Место: Театр на Малой Бронной

Одна из самых показательных постановок советского времени глазами Константина Богомолова. С одной стороны, это история о самоотверженной молодой девушке, которая умела искренне любить. С другой — автор поднимает тему одиночества. Камерная драма «Таня» в Театре на Малой Бронной — проект Богомолова, вдохновленный текстами драматурга Алексея Арбузова. Естественно, как и в других проектах режиссера, классической постановки ждать не стоит — Богомолов уже давно ассоциируется с современным и иногда провокационным театром.

«Далекая радуга»

Дата: 6, 24 апреля Место: МХТ имени А. П. Чехова

Спектакль «Далекая Радуга» — научная фантастика на большой сцене, вдохновленная повестью братьев Стругацких в постановке Андрея Гончарова. В начале XXIII века на планете Радуга группа ученых проводит эксперимент, в результате которого образуется энергетическая волна, способная убить все живое. Постановка с элементами апокалиптической катастрофы, как это часто бывает, на самом деле про человека — хрупкого и уязвимого. В спектакле играют Артем Быстров, Павел Ворожцов, Мария Карпова и другие.

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КИНО

«Джон Уик-4»

Дата: с 23 марта

Продолжение саги о бывшем наемнике в исполнении Киану Ривза. Его герой снова сталкивается с предательством в преступном мире, встает на путь отмщения и очень красиво разделывается со своими обидчиками. Критики отмечают, что это, возможно, одна из лучших частей франшизы.