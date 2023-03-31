Глава Удмуртии прокомментировал ход ремонта дорог в регионе

Проблемы при выполнении ямочного ремонта этой весной отметил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире телеканала «Удмуртия». По его словам, в настоящее время рано говорить, что все дороги в нормативном состоянии, равно как и говорить, что «все пропало и дорог больше нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Обратите внимание, что в этом году снег убирали лучше. Почему? Потому что мы сделали детальный разбор в прошлом сезоне и готовились. Я могу резюмировать по поводу ям и оперативной работы: запуск асфальтовых заводов, ограждения больших ям, да и в принципе заделывания ям. Мы пропустили время, для меня это факт. В этом году у нас тотальное спокойствие от лица минтранса и на местах»,— заявил господин Бречалов.

Руководитель региона также призвал жителей осуществлять общественный контроль. «Мы еще в 2017 году договорились с ГИБДД и жителями, что будем принимать решения вместе, какие дороги ремонтировать, и осуществлять общественный контроль. Я буду очень признателен, если те дороги, которые на гарантии, вы будете проверять и сообщать о дефектах, которые выходят за понимание»,— отметил Александр Бречалов.