Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, кто представит национальные павильоны в Венеции в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Ровно через год начнется очередная Венецианская биеннале современного искусства. Разные страны мира постепенно объявляют участников своих национальных павильонов. Так, Канаду представит темнокожая художница Капвани Киванга. Ее научно-исследовательская работа сосредоточена вокруг культурной дипломатии, трансатлантической работорговли и истории колониализма.

Эстония стала чуть ли не первой страной, определившей художника-участника еще в декабре прошлого года. Скульптор Эдит Карлсон решительно заявляет: «The world is a fuckup, and we, humans, did it». О чем-то таком она и будет делать свой проект.

Францию представит художник карибского происхождения Жюльен Крёзе. Скульптуры из переплетенных нитей, металла и прочих подсобных материалов. Рассказ пойдет о миграции народов в Карибское море и обратно.

Великобританию будет представлять режиссер Джон Акомфра, известный своими масштабными инсталляциями, в которых переплетаются повествования о глобализме, колониализме и расизме. Напомню, что именно Великобритания получила «Золотой лев» в 2022 году за лучший павильон.

Очень милые дамы выступят за Финляндию. Их трое — Пиа Линдман, Видха Саумья и Дженни-Юулла Валлинхеймо-Хеймонен. Обладательница последнего зубодробительного имени выглядит как бабушка у подъезда и занимается политикой инвалидности. Вместе эти трое представят работу, показывающую, как часто переплетаются личное и политическое. Интрига, однако.

Южная Корея покажет очень необычный проект. Ку Чжон А создаст павильон на тему «Корейское путешествие ароматов», в котором будут выставлены работы, представляющие «ароматы и температуры, рисующие национальный портрет страны», так пишут местные издания.

Наконец, Литва, выигравшая позапрошлую биеннале, даст площадку дуэту Pakui Hardware. Очень приятные прибалты — Угнюс Гельдуга и Неринга Черняускайте, сфотографированы почему-то с крупным значком Adidas на одежде девушки. Производят поделочки из полудрагоценных камней, если судить по их сайту, и продают по €7-€9 тыс. Они обещают в Венеции описать понятие «воспаление» как в отношении человеческого тела, так и в отношении нашей планеты.