Воронежский «ЖБИ-Капстрой» выкупил комплекс банно-прачечного комбината Липецка почти за 34 млн рублей

Имущественный комплекс банно-прачечного комбината Липецка и участок под ним выкупило с торгов воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой» за 33,8 млн руб. при начальной стоимости 12,26 млн руб., следует из документов торгов. Предпоследнее предложение стоимостью 33,57 млн руб. поступило от Виталия Брычаева.

От победителя торгов, по словам мэра Евгении Уваркиной, ждут концепцию застройки для согласования с городом. Территориальная зона этих участков - для многоэтажного строительства. Предыдущий победитель торгов - ИП Ирина Маликова, выкупившая актив за 25,5 млн руб. в ноябре 2022 года, отказалась выполнить условия по оплате имущества, сообщила начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева. Договор купли-продажи был расторгнут, а сумма задатка в размере 2,5 млн руб. перечислена в доходную часть бюджета города.

Актив представляет собой здание бани-прачечной площадью 812,5 кв.м и земельный участок площадью почти 2 тыс. кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов.

В 2022 году в Липецке было приватизировано семь объектов муниципального имущества из 22 предложенных, три из них продано на аукционах, четыре - посредством публичного предложения, сообщила пресс-служба городского совета. Доля состоявшихся продаж достигла 32%. Больше половины из запланированных к приватизации объектов - переходящие из предыдущих планов приватизации как невостребованные. Каждый объект в среднем выставлялся на продажу три раза. При этом плановые значения доходов выполнены на 167% из-за роста стоимости в 14 раз в ходе торгов рембазы в Военном городке - 25,7 млн. руб. при начальной стоимости 1,8 млн. В итоге при запланированных 36,9 млн. руб. в бюджет поступило 61,7 млн. руб.

В целом в бюджет Липецка от реализации муниципального имущества в 2022 году поступило 130,8 млн. руб., плановые назначения были перевыполнены на 32%.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЖБИ-Капстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2018 году, уставный капитал - 10 тыс. руб., осуществляет деятельность заказчика-застройщика генерального подрядчика. Бенефициар - заместитель генерального директора воронежского завода ЖБИ-2 Артем Чекмарев. По данным Единого реестра застройщиков, девелопер через «ЖБИ-Инвест» возводит в Липецке 32 тыс. кв.м, являясь третьим по объему строительства застройщиком в регионе.

Владимир Зоркий