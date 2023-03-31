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В Самаре председателя ТСЖ «Город Мира» обвинили в уголовном преступлении

В Самаре председателю ТСЖ «Город Мира» предявлено обвинение в причинении имущественного ущерба без цели хищения (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района Самары. 

«По версии следствия, председатель ТСЖ в период с 2018 года по 2022 год,  получив от жителей средства для оплаты электроэнергии на сумму свыше 1 млн. рублей, на расчетный счет энергоснабжающей организации ОАО «Самараэнерго» не перевела, а потратила на иные нужды»,— говорится в сообщении. 

Основанием для возбуждения уголовного дела стали многочисленные жалобы граждан. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары.

Сабрина Самедова

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