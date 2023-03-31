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Суд в Ярославле снова рассмотрит уголовное дело бывшего управляющего банка

В Кировский районный суд Ярославля вернулось уголовное дело бывшего управляющего ярославского отделения банка ВТБ Ильи Гофтмана. Сведения об его поступлении размещены в картотеке суда.

Илья Гофтман

Илья Гофтман

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Илья Гофтман

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Илья Гофтман обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовное дело господина Гофтмана было передано в Кировский суд Ярославля еще в августе 2022 года, но суд на первом заседании вернул его обратно в прокуратуру для устранения следствием нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Прокуратура обжаловала решение в Ярославском областном суде, но тот подтвердил вердикт о возврате дела. Тогда ведомство подало представление во второй кассационный суд в Москве. 7 марта 2023 года кассационная жалоба прокуратуры была удовлетворена. Суд в Москве не нашел противоречий в обвинительном заключении и основания для возврата уголовного дела следователям.

Суд также процитировал обвинительное заключение по делу экс-банкира.

«Действуя умышленно, с целью поднятия личного авторитета среди представителей органов местной власти, незаконно разгласил сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца, которая была доверена и стала известна ему по работе»,— отмечается в решении Второго кассационного суда.

Уголовное дело Ильи Гофтмана вернулось в Кировский районный суд Ярославля 29 марта, на следующий день материалы переданы судье. Дата начала судебного процесса пока не назначена.

Андрей Иванов

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