Перерыв на матчи сборной завершен, и в ближайший уикенд в жизнь болельщиков возвращается чемпионат РПЛ. Встречи 21-го тура пройдут в течение двух дней. «Динамо» и «Спартак» играют дома с «Сочи» и «Ахматом» 1 апреля. Остальные московские команды проведут свои игры на выезде. Завершится футбольный уикенд 2 апреля встречей «Ростов»—«Торпедо». Об ожиданиях, интригах и букмекерских коэффициентах перед матчами спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком букмекерской компании «Лига ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Я бы назвал центральным матчем 21-го тура РПЛ воскресную игру «Факел»—ЦСКА. С одной стороны, вывеска не самая яркая — наверняка сейчас многие удивленно вскинули брови. Но, если честно, прямо каких-то сногсшибательных вывесок в этом туре вообще нет. В Воронеже, несмотря на Fan ID, на футбол все равно ходят. Билеты на матч с ЦСКА выкупили за 36 минут, а это значит, что стадион будет битком. Также это означает сумасшедшую поддержку. Не будем забывать, что «Факел» в прошлом туре оставил не у дел «Сочи» Курбана Бердыева со счетом 3:0. Тренерский штаб воронежского клуба обещает болельщикам играть в атаку. В свою очередь, ЦСКА в прошлом туре обошел «Зенит», показав классную игру. Кто-то даже говорит, что у него на данный момент нет слабых мест. И армейцы в этой игре являются безоговорочным фаворитом. В «Лиге ставок» на их победу можно поставить с коэффициентом 1,72, на успех «Факела» — 4,9. Евгений, скажите, вот эта ставка на ЦСКА — «верняк» или нет?

— После убедительной победы армейцев против лидера нашего чемпионата «Зенита» многие устремили взор в сторону выигрыша ЦСКА. Это мы видим по коэффициентам, которые вы уже озвучили, 1,72. И многие наши клиенты действительно видят в этом «верняк». Множество игроков ставят именно на победу армейцев. Но я бы их предостерег, поскольку мы знаем, что в Воронеже играть всегда непросто. Билеты на эту встречу действительно были распроданы за 36 минут, и воронежская торсида будет гнать своих любимцев вперед. Поэтому я бы сказал, что это не «верняк», а ставка с небольшим подозрением на то, что тут можно увидеть нечто интересное, что «Факел» не проиграет.

— А какой коэффициент на то, что воронежцы не проиграют?

— 2,09. Но мы видим, что большинство наших игроков верят в победу армейцев. Но я бы не стал кричать на всех углах, что ставка на их успех верная, при этом побороться за такой коэффициент — 1,72 — можно, конечно.

— На что еще посмотреть в этом матче? «Факел» собирается играть в атаку, а значит, что игра может быть вполне результативной. Например, какой коэффициент на то, что будет забито три и более мяча? Мне кажется, что такое развитие событий реально.

— Мы знаем, что тотал у нас всегда играет второй ставкой после ставок на чью-либо победу. Самое любопытное для букмекеров в том, что коэффициент на «три и более мячей» и на «три и менее мячей» одинаковые — 1,89. Поэтому здесь я ничего не порекомендую — выбор за вами.

— Еще можно посмотреть в сторону того, что Чалов, например, забьет. Он забивал «Крыльям», «Зениту». Футболист идет с 12 мячами на третьем месте в списке бомбардиров, почему бы и нет? Еще несколько матчей у нас 2 апреля. Я бы советовал обратить внимание на встречу «Крылья Советов»—«Оренбург», поскольку достаточно высокий коэффициент на победу «Оренбурга» в «Лиге ставок» — 3,35. Команда в прошлом туре обыграла «Спартак». На успех «Крыльев» — 2,11. Это понятно — они играют дома. Ставка рискованная, тем не менее.

— Мы не будем забывать, что «Оренбург» прекрасно выглядит у себя дома, на своем искусственном поле, которое не так привычно для остальных участников «Лиги». Но 2,11— вполне, скажем так, играбельная ставка для наших клиентов. Несмотря на то, что «Оренбург» уверенно обыграл «Спартак» в прошлом туре и прилично смотрится последнюю неделю, фаворитом все-таки являются «Крылья Советов». Судить об этом можно как по ставкам у нас, так и по тому, сколько игроков уделяет внимание именно поддержке самарцев. Они фавориты и, думаю, останутся таковыми после финального свистка.

— 21-й тур РПЛ начнется в субботу, 1 апреля, матчами «Нижний Новгород»—«Локомотив», «Динамо»—«Сочи», продолжится игрой «Спартак»—«Ахмат», а завершится день встречей «Зенит»—«Урал». Хочу начать с игры «Нижний Новгород»—«Локомотив». Коэффициенты на победу команд примерно одинаковые. На мой взгляд, после того, что показали железнодорожники в трех матчах подряд, после этой феерии с Артемом Дзюбой «Локомотив» должен быть более ярко выраженным фаворитом. На какой клуб идет основной поток ставок в этой встрече?

— Да, казалось бы, что здесь явный фаворит — «Локомотив», который после прихода Михаила Галактионова прекрасно выглядит в чемпионате. Но мы видим, что по ставкам он не так выраженно впереди. Большинство наших игроков делает выбор в пользу железнодорожников, 85% ставок у нас именно на их победу. Всего 5% ставят на «Нижний Новгород». Мы видим, что команда Артема Горлова не очень хорошо вошла в чемпионат под его руководством. Плюс играет роль коварное поражение от «Торпедо».

— На победу «Локомотива» достаточно высокий коэффициент — 2,49. Многие ли ставят на то, что Дзюба забьет? И какой на это коэффициент?

— Дзюбу признали лучшим игроком месяца в РПЛ. Он сейчас, как говорится, на коне. На то, что футболист отличится в этой встрече, у нас коэффициент 2,65, на противоположный результат — 1,42. Многие считают, что Дзюба поразит нижегородцев.

— Я люблю, знаете, такие гусарские ставки. Там есть вариант, что Дзюба забьет два или больше мяча с коэффициентом 8,5 в «Лиге ставок». Много людей, которые верят в такой исход?

— Да, коэффициент, прямо скажем, хороший, почти приближается к 10. Есть такие люди, которые отдают предпочтение Дзюбе и верят в то, что он отличится два раза, но не скажу, что их большинство. Сейчас популярны ставки на то, что игрок забьет именно два мяча.

— В остальных матчах тура ярко выраженные фавориты есть. Это «Спартак» в игре с «Ахматом», «Динамо» во встрече с «Сочи», а про «Зенит» с «Уралом» я вообще молчу. Есть какая-то ставка, на которую, как говорят букмекеры, можно заряжать квартиру, машину, дачу?

— Мы видим, что в «экспрессе» очень много ставок на то, что как раз «Зенит» и «Спартак» победят, поскольку «Зенит» после последних неудачных матчей — что в Кубке, что в чемпионате против ЦСКА — постарается реабилитироваться перед болельщиками дома в Санкт-Петербурге. А «Спартаку» надо догонять питерцев. Поэтому у нас такой железный «экспресс» — это «Спартак» и «Зенит» в одном событии.