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Андрей Клычков заявил о росте инвестиций в основной капитал предприятий Орловской области до 61 млрд рублей

В 2022 году в Орловской области объем инвестиций в основной капитал предприятий составил около 61 млрд руб., что на 3% выше уровня предыдущего года. Такие данные привел губернатор Андрей Клычков во время отчета перед облсоветом об итогах деятельности правительства региона в минувшем году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы продолжаем активно вести работу с инвесторами. В 2022 году за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было реализовано порядка 61 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 103% к уровню 2021 года в действующих ценах»,- рассказал глава региона. По его словам, ха указанный период «клиентский путь» инвестора сократился на 10% (125 рабочих дней).

Губернатор сообщил о ходе формирования особой экономической зоны «Орел» и территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». «В совокупности их резидентами инвестировано в экономику региона более 5,5 млрд руб., а также создано более 2 тыс. рабочих мест. В том числе за 2022 год - 857 млн руб. и 625 рабочих мест»,- уточнил Андрей Клычков.

За год в реестр инвестиционных проектов Орловщины были включены шесть новых проектов с общим объемом инвестиций свыше 4 млрд руб. Среди них, в частности, производство гибкой изолированной медной шины стоимостью 116 млн руб., проект по выращиванию овощей и плодово-ягодных культур в открытом грунте стоимостью 545 млн руб., проект по закладке многолетних насаждений с последующей переработкой стоимостью 850 млн руб.

Также господин Клычков рассказал, что в рамках «отраслевого» национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства регион «освоил» 151,4 млн руб. (на 30% выше уровня 2021 году). На 10 января 2023 года в Орловской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 24 тысячи. Объем налоговых поступлений от них превысил 3 млрд руб. Поступления налога от самозанятых граждан составили почти 52 млн руб.

Владимир Зоркий

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