В Мегионе будут судить экс-следователя за фальсификацию доказательств уголовных дел

В Мегионский городской суд (ХМАО-Югра) поступило уголовное дело в отношении бывшего следователя, сообщила пресс-служба суда. Он обвиняется в совершении семи преступлений по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении, повлекшая тяжкие последствия).

Кроме того, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде, соединенные с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

Ранее в Екатеринбурге следователя МВД отправили в колонию за фальсификацию показаний свидетеля. Суд установил, что женщина, расследуя уголовное дело о совершении лицом ряда преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, по личным мотивам сфальсифицировала протокол допроса свидетеля.

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Диана Сунагатуллина