Большинство казанских бизнесменов испытывают чувство одиночества — опрос

В Казани большинство опрошенных бизнесменов (85%) испытывают чувство одиночества. Опрос провели специалисты бизнес-клуба «Атланты» при поддержке психологической платформы Alter.

Чаще других нехватку единомышленников ощущали бизнесмены в сфере ресторанной индустрии (24%), в области мод (18%) и товаров повседневного спроса (14%).

62% респондентов заявили, что в последние годы у них сократилось число друзей. 94% респондентов не устраивает их сложившийся круг общения. Для многих предпринимателей такая проблема стала актуальной лишь после их профессионального становления, а каждый третий отметили, что до своей реализации вовсе не испытывал проблем с поиском друзей.

Главные причины нехватки общения, по версии казанских бизнесменов, связаны с расхождениями в ценностях (22%). Кроме того, важную роль здесь сыграли зависть окружающих (14%) и малочисленное количество сообществ и мероприятий для знакомств с единомышленниками.

Опрос проводился в марте этого года. В нем участвовали свыше 12 тыс. бизнесменов в разных регионах РФ.

"Ъ-Казань"