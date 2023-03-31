Заместителю главы администрации Дзержинского района Перми отменили домашний арест

Дзержинский суд Перми изменил меру пресечения заместителю главы администрации Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву. Домашний арест ему заменили запретом определенных действий. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Чиновнику нельзя пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев, посещать работу и общаться с подчиненными. Как сообщал «Ъ-Прикамье», замглавы проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями. Господин Ракинцев якобы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы.