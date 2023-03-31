Объемы закупок у малого и среднего бизнеса выросли до 9,6 млрд рублей

В 2022 году в Удмуртии объемы закупок у малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций составили 30% от общего объема в регионе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, всего было заключено 19,6 тыс. контрактов на общую сумму 9,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов, в 2021 году было 18,5 тыс. контрактов на сумму 8,4 млрд руб. Тогда они составляли 21% в общем объеме закупок. По словам господина Сунцова, интерес предпринимателей к закупкам объясняется упрощенными требованиями к их участникам и «отсутствием лишней бюрократии».

Отмечается, что компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Данная норма распространяется на все госкомпании.