Депутаты Саратовской гордумы приняли изменения в бюджет города

На 32-м очередном заседании Саратовской городской думы рассмотрели проект внесения изменений в городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проектом предусмотрены изменения бюджетных назначений на реализацию различных проектов и программ, капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания школ, реализацию федерального проекта «Жилье».

Также в документе прописано увеличение финансирования следующих проектов: реконструкция школы № 77 (на 266 млн руб.); строительство причала в селе Синенькие (24 млн руб.); организация водоотведения возле школы № 106 (9,1 млн); организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья (4,4 млн); обустройство площадок для мусора (7,6 млн руб.); обустройство инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям (27,6 млн руб.).

Депутаты поддержали изменения в городской бюджет.

Дарья Васенина