Свердловские суды за год рассмотрели 24 тыс. уголовных дел, оправдан 51 человек

В 2022 году судами Свердловской области было рассмотрено более 24,6 тыс. уголовных дел в отношении 24,9 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. К ответственности привлечены 19 тыс. человек, в отношении 5 тыс. лиц прекращено уголовное преследование, медицинские меры принудительного характера были назначены 441 лицу. Оправдан 51 человек.

Районными и городскими судами области с участием присяжных заседателей рассмотрено 19 дел в отношении 29 лиц. Из них 23 были признаны виновными, шесть — оправданы. Отменены приговоры в отношении 10 лиц, признанных виновными и трех — оправданными. Чаще всего свердловчан осуждали за кражи, незаконный оборот наркотиков и нарушения ПДД.

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Диана Сунагатуллина