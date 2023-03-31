В УрФО в 2023 году планируют восстановить права 2,6 тысячи обманутых дольщиков

В 2023 году в Уральском федеральном округе (УрФО) завершат работу по восстановлению прав 2,6 тыс. обманутых дольщиков, сообщил полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев на заседании Совета с губернаторами субъектов УрФО. На данный момент в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числятся 42 долгостроя, находящихся в четырех регионах округа (исключение — Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ), из них 33 — жилые объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2022 году из ЕРПО по УрФО было исключено 94 объекта, восстановлены права более 2 тыс. участников долевого строительства. По данным пресс-службы полпреда, приоритетная задача в УрФО — строительство жилья и улучшение жилищных условий жителей. В прошлом году было введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м, что на 10% больше, чем в 2021 году.

По словам господина Якушева, в 2022 году УрФО удалось сохранить экономическую и социально-политическую стабильность. Инвестиции в основной капитал выросли на 10%, индекс сельского производства повысился на 16,8%, а валовый сбор зерновых – на 90%, относительно 2021 года. В 2023 году Российский зерновой союз ожидает снижения урожая на 20% из-за погодных рисков и низкой обеспеченности качественными семенами.

Напомним, в мае 2022 года уральский полпред Владимир Якушев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до 2024 года.

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Полина Хабарова