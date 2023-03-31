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Сотрудника газовой службы в Ижевске обвиняют в ненадлежащем оказании услуг из-за пожара с пострадавшими

В Удмуртии из-за пожара, произошедшего 13 февраля на улице Ленина, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, следователи при проведении проверки по факту пожара, произошедшего в одной из квартир в доме на улице Ленина, получили данные об оказании сотрудником газообслуживающей организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о проверке газового оборудования.

Таким образом, допущенные нарушения привели к утечке газа с последующим воспламенением. В результате происшествия пожилая женщина получила ожоги, а также оказалась повреждена ее квартира. Пенсионерку госпитализировали в больницу из-за полученных травм и инфаркта.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются потерпевшая и свидетели, а также оценивается размер причиненного ущерба. Действиям сотрудников газообслуживающей организации будет дана оценка.

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