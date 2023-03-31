Глава Удмуртии Бречалов посетил зону спецоперации

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил военнослужащих в зоне спецоперации. Особенное внимание в рамках поездки было уделено тому, как с технической точки зрения обустроен быт бойцов, рассказал глава республики в прямом эфире телеканала «Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочу сказать, что у всех разные условия. Есть подразделения, расположенные на самом "передке", у которых самое короткое расстояние до врага, а есть подразделения немного дальше от Днепра. Они окопались лучше, условия лучше. Но в целом наши подразделения из Удмуртии держат 28 км обороны и несут риски. Все достойно справляются с задачей. Со многими пообщался: и на блокпостах с нашими ребятами, и в окопах. Понимают задачу»,— рассказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что на передовой военнослужащие выпекают перепечи и хлеб, выкопали на каждый взвод баню, а также помогают местным жителям. «Достойно выполняют очень сложную боевую задачу. Конечно, выглядит все так очень благостно, однако мы очень рано выехали на передовую и работали чуть больше часа. Надо было уезжать, потому что нет гарантии, что не "прилетит". В последующие дни я проезжал мимо Мелитополя, два раза прилетали снаряды HIMARS. Зона повышенного риска»,— рассказал руководитель региона.

Отметим, что глава Удмуртии отправился в зону СВО 27 марта. За время рабочей поездки он передал военнослужащим автомобиль «УАЗ» с медицинским оборудованием, а также необходимое оборудование, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры. При его участии также был организован телемост, в рамках которого отличившиеся бойцы увиделись со своими семьями.

Напомним, в июле 2022 года господин Бречалов посетил Белгород после обстрела со стороны Украины.

Софья Лямина, Ижевск