Движение транспорта на участке ул. Барамзиной в Перми закроют на несколько месяцев

В Дзержинском районе Перми на четыре месяца закроют движение по ул. Татьяны Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Об этом сообщает краевой минтранс.

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На перекрестке по ул. Василия Каменского будет установлена дополнительная секция светофора — поворот налево. Ограничения вводятся из-за строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.

Ранее подряд на строительство этого участка выиграло ООО СКФ «АТМ». Стоимость работ составит 914 млн руб. Компания займется обустройством дорожной одежды, коммуникаций, наружного освещения, установкой светофоров и прочего.