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обновлено 14:12

Движение транспорта на участке ул. Барамзиной в Перми закроют на несколько месяцев

В Дзержинском районе Перми на четыре месяца закроют движение по ул. Татьяны Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Об этом сообщает краевой минтранс.

На перекрестке по ул. Василия Каменского будет установлена дополнительная секция светофора — поворот налево. Ограничения вводятся из-за строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.

Ранее подряд на строительство этого участка выиграло ООО СКФ «АТМ». Стоимость работ составит 914 млн руб. Компания займется обустройством дорожной одежды, коммуникаций, наружного освещения, установкой светофоров и прочего.

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