«В туре множество матчей с ярко выраженным фаворитом»

После двухнедельной паузы на матчи сборной возвращается чемпионат Российской премьер-лиги. В 21-м туре все встречи пройдут в выходные. В Москве состоятся два матча: «Динамо» принимает «Сочи», а «Спартак» — «Ахмат». Остальные столичные клубы играют на выезде. «Локомотив» 1 апреля встретится с «Нижним Новгородом», ЦСКА сойдется в Воронеже с «Факелом», а «Торпедо» — с «Ростовом». Все предматчевые расклады тура — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После того, как «Зенит» проиграл ЦСКА, стало казаться, что чемпионская интрига не умерла, а лишь уснула. Ведь вышедший на второе место «Ростов» сейчас отстает от действующего чемпиона всего на семь очков. Но, несмотря на это, букмекеры по-прежнему не сомневаются в победе клуба из Санкт-Петербурга.

В «Лиге ставок» пари на успех «Зенита» в РПЛ можно заключить с ничтожным коэффициентом 1,03, а вот коэффициент на то, что клуб Сергея Семака не станет чемпионом, аж 15. В этом сезоне «Зенит» своего не упустит, уверен и футбольный эксперт Игорь Корнеев: «Чтобы была реальная интрига, "Зениту" нужно проиграть минимум два тура. А его ближайшие соперники по таблице, соответственно, должны их выиграть. В это слабо верится, конечно, ведь времени осталось довольно немного».

Так что в домашнем матче с «Уралом» «Зенит» — фаворит безоговорочный. Коэффициент на победу команды Семака 1,34. Ниже нет ни у кого. Даже «армейцы», которые играют в гостях с «Факелом» и с большой долей вероятности обыграют воронежский клуб, получили в «Лиге ставок» коэффициент на победу 1,72.

Все-таки поддержка у «Факела» будет серьезная, а назвать ЦСКА стабильной командой сложно. В свою очередь, главный тренер воронежского клуба Дмитрий Пятибратов говорит о красно-синих чуть ли не с восхищением: «У ЦСКА вообще нет слабых мест. Это топ-клуб. Мы все их игры на сборах смотрели, я восхищен игрой команды, ее организацией. Это просто машина на футбольном поле. Тем не менее у нас нет робости».

Вообще в 21-м туре множество матчей с ярко выраженным фаворитом. Динамовцы, которые сейчас вместе с ЦСКА преследуют в турнирной таблице «Ростов» и «Спартак», играют с «Сочи». «Лига ставок» дает на победу бело-голубых коэффициент 1,9. Успех команды Курбана Бердыева можно взять выше 4.

В матче «Спартак»—«Ахмат» разрыв в коэффициентах еще больше. Правда, московский клуб в этот раз стал базовым для сборной: ее тренер Валерий Карпин вызывал на встречи с Ираном и Ираком аж семь футболистов команды, но все обошлось без травм. Так что коэффициент на победу красно-белых в «Лиге ставок» за 1,6 кажется очень реалистичным. К тому же во время паузы пришла информация, что тренерский штаб «Спартака» встречался с главой департамента судейства Российского футбольного союза Павлом Каманцевым, а руководство команды, в свою очередь, плотно общалось с его президентом Александром Дюковым.

Он позже прокомментировал пожелания красно-белых: «Все высказываются за большую динамику футбола, за то, чтобы пересмотреть планку дозволенного, соответственно, что можно, а что нет. В этом направлении мы работаем. Вопрос был в том числе и о том, что иногда клубы на поле выбирают тактику затягивания игры. С этим тоже надо как-то бороться и увеличивать чистое игровое время».

Еще один матч, который в 21-м туре не может остаться без внимания, это встреча «Ростов»—«Торпедо». Конечно, здесь клуб Карпина — фаворит, что называется, без вариантов, но дело в том, что в «Торпедо» на этой неделе пришел новый главный тренер, к тому же испанец Жозеп Клотет.

И, конечно, «Локомотив», куда ж без него после трех побед подряд. Клуб в 21-м туре играет на выезде с «Нижним Новгородом», и коэффициенты на победу команд примерно равны. Но все же большинство клиентов «Лиги ставок», аж 85%, верят в победу «железнодорожников» за 2,49. Одна из самых популярных ставок — Артем Дзюба забьет — за 2,65 многим не дает покоя. А кто-то даже решается взять два забитых мяча нападающим «Локомотива» с коэффициентом 8,5.

Федеральный канал «Матч ТВ» выбрал в 21-м туре для показа две встречи. Это «Динамо»—«Сочи» в субботу, 1 апреля, и «Химки»— «Краснодар» в воскресенье, 2 апреля.

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