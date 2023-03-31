Прокуратура проверит девять муниципалитетов, не имеющих своих аудиторов

Бюджетный комитет заксобрания проинформировал региональные власти о том, что в девяти муниципалитетах Нижегородской области в нарушение федерального законодательства отсутствуют свои контрольно-счетные органы. «Кроме того, некоторые из этих муниципалитетов даже из своих уставов исключили нормы о необходимости их создания, что является прямым нарушением закона», – отметил председатель комитета Александр Шаронов. Он добавил, что региональная Контрольно-счетная палата (КСП) по этому поводу обратится в прокуратуру для проверки нарушителей. Спикер Евгений Люлин удивился тому, что некоторые районы до сих пор пренебрегают муниципальным финансовым контролем: «Я думаю, что губернатор и прокуратура примут меры по этому поводу».

Судя по отчету КСП, речь идет об Ардатовском, Большеболдинском, Бутурлинском, Сосновском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском районах, Перевозе и Чкаловске.

Иван Сергеев