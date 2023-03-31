В Тольятти поступила партия новых автобусов

В Тольятти поступила первая партия новых автобусов МАЗ, приобретенных в конце 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте городской адмиистрации.

Всего по условиям договора лизинга Тольятти до 21 апреля текущего года получит 19 единиц общественного транспорта. Первая партия автобусов была поставлена с опережением графика.

Общая вместимость каждого автобуса составляет 89 пассажиров, в них имеется 28 посадочных мест. Транспортные средства пополнят парк муниципального предприятия «ТПАТП № 3». На городские маршруты автобусы должны выйти после майских праздников, когда их оснастят дополнительным оборудованием.

Андрей Сазонов