«Амкар» выйдет на поле с логотипом 300-летия Перми

В это воскресенье, 2 апреля, возобновится чемпионат по футболу среди команд второй лиги. Пермский клуб играет на выезде с «Торпедо» из Миасса.

Накануне старта пресс-служба «Амкара» сообщила, что вторую часть сезона команда проведет с логотипом трехсотлетия города на игровых футболках. Сейчас подопечные Рустема Хузина идут на втором месте в турнирной таблице с 36 очками.

Напомним, что на пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона, президент клуба Валерий Чупраков заявил, что надеется сделать подарок городу к юбилею в виде выхода «Амкара» в первый дивизион.