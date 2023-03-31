Индекс промпроизводства снизился в Новосибирской области

По итогам января-февраля 2023 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился на 3,8%, к показателям аналогичного периода 2022 года, следует из данных Новосибирскстата. При этом снижение в феврале 2023 года к февралю прошлого года составило 4,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В январе-феврале снижение объемов производства в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений составило 17,1%, в добыче полезных ископаемых – на 26,1%, отмечает ведомство. При этом снижение объемов добычи полезных ископаемых в феврале 2023 года к предыдущему месяцу составило 5,3%.

Рост отмечен в обрабатывающих производствах – на 2,2%. При этом наибольший рост в этом сегменте отмечен в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+55,4%), производстве химических продуктов (+35%). Снижение отмечено в части производства пищевых продуктов (-1,8%) и производстве готовых металлических изделий (-2,6%).

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Оксана Павлова