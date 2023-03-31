57-летнего нетрезвого жителя Удмуртии осудили за намерение «взорвать Можгу»

В Удмуртии перед судом предстал 57-летний житель Можги, которого признали виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, причиной преступления стали хулиганские побуждения.

В частности, в январе нетрезвый мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что намеревается «взорвать Можгу». Сообщение направили во все экстренные службы города, после чего на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании мужчина свою вину признал, а также раскаялся в содеянном. Его приговорили к восьми месяцам ограничения свободы, установив в отношении него ряд ограничений.