Екатеринбургская компания судится с МУГИСО за строительство ресторана у «Мытного двора»

Екатеринбургская компания «Урал-Вест» совладельца Николая Савина (ГК «МАН») судится с региональным министерством по управлению госимуществом (МУГИСО) и Росреестром из-за строительства ресторана у «Мытного двора». Напомним, бизнесмен заявлял о планах на строительство на этом участке еще несколько лет назад, но не мог согласовать с мэрией облик будущего здания. Хотя позже согласование все-такие удалось получить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего здания на ул. 8 Марта у "Мытного двора"

Фото: Проектная документация архитектурного бюро "Гордеев-Демидов" Проект будущего здания на ул. 8 Марта у "Мытного двора"

Фото: Проектная документация архитектурного бюро "Гордеев-Демидов"

Сейчас, согласно материалам суда, арендатор земельного участка пытался оспорить погашение регистрационной записи об аренде площадки Росреестром по заявлению МУГИСО, так как арендатор не был уведомлен об этом. Компания пыталась добиться, чтобы суд признал договор возобновленным на неопределенный срок. Из материалов дела следует, что «Урал-Вест» предоставил в суд письма арендодателя за 2019, 2020 и 2021 годы, из которых следует, что арендодатель не заявлял возражений относительно пользования истцом земельного участка. При этом, в 2022 году, как писал портал 66.ру, мэрия заявила, что на этом месте планируется разбить сквер, а застройки не будет, так как были изменены Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

В итоге, в феврале 2023 года Арбитражный суд Свердловской области признал договор аренды земельного участка, который действовал с сентября 2002 года возобновленным на неопределенный срок. МУГИСО и Росреестр с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. Заседание назначено на 16 мая. Если апелляционная инстанция останется на стороне «Урал-Вест», то компания сможет заявить о пересмотре ПЗЗ, а затем начать строительство ресторана.

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