В ярославском правительстве сообщили о поступлении новых передвижных медицинских комплексов

В Ярославскую область поступили восемь новых передвижных медицинских комплексов «Луидор». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Как отметили в пресс-службе, комплексы поступили, «благодаря проделанной правительством региона работе». Их будут использовать как мобильные фельдшерско-акушерские пункты, закрепив за районными больницами.

«Комплексы будут предоставлять самые востребованные медицинские услуги, включая диспансеризацию, ЭКГ, вакцинацию, анализы и ряд других. Поступившие автомобили будут работать в Тутаевском, Даниловском, Рыбинском, Ростовском, Угличском, Ярославском, Пошехонском и Любимском районах. Главная задача мобильных ФАПов —сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей сельских поселений и малых городов»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

К самому автомобилю, в котором работает мобильный ФАП, предъявляются отдельные технические требования. В них установлены независимые системы отопления, вентиляции и кондиционирования, используются дополнительные аккумуляторы на случай перебоев с электроэнергией.

В ближайшее время мобильных ФАПов станет больше.

«Правительство Ярославской области обеспечило поступление в регион двух мобильных комплексов для проведения флюорографии и маммографии»,— добавили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Иванов