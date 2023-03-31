«Решать проблему недобросовестных МФО нужно не с помощью запретов»

Депутаты обсуждают запрет рекламы микрофинансовых организаций. Чем это может обернуться для российского финансового рынка и граждан, рассказал генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард», член правления Национальной ассоциации ломбардов Станислав Боронин.



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Депутаты петербургского парламента проработали инициативу об изменении федеральных законов о рекламе микрофинансовых организаций. Вопросов к самой системе МФО у парламентариев нет, но есть вопросы по размещению рекламы.

Действительно, навязчивые лозунги «Деньги до зарплаты» на каждом шагу могут вводить в заблуждение простых граждан, которые по незнанию рискуют стать жертвой мошенников и не только оказаться в долговой яме, но и лишиться имущества.

И поэтому, на первый взгляд, инициатива запретить рекламу МФО не может не нравиться. Если бы не одно «но»: к МФО можно отнести также потребительские кооперативы и легальные ломбарды, если смотреть на них с точки зрения срока займа. Но эти финансовые организации осуществляют абсолютно легальную деятельность и контролируются Центробанком. И если рекламу запретят, тогда как честным участникам рынка рассказать о себе? Как объяснить людям, где можно безопасно получить кредитные деньги в экстренной ситуации? Поэтому запретить рекламу всем МФО совсем – не самая лучшая идея.

Но проблема с рекламой недобросовестных МФО действительно существует. И решать ее, на мой взгляд, нужно не с помощью запретов. А с помощью усиления контроля за тем, чтобы участники рынка соблюдали законодательство, которое строго диктует особенности размещения рекламы. В Федеральном законе «О рекламе» №38-ФЗ четко прописаны все правила.

Среди действенных инструментов можно назвать также борьбу с нелегальными кредиторами, потому что даже в случае вступления запрета в силу, они продолжат размещать рекламу. А также – усилия по увеличению финансовой грамотности населения, важно обучать людей новым инструментам, особенно это касается старшего поколения, ведь они больше всех подвержены финансовому мошенничеству, которое процветает в настоящее время. Считаю, что проблему всегда лучше предупредить, чем потом все силы бросать на ее решение.

Станислав Боронин, генеральный директор «Фианит-Ломбард»