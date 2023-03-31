Краевые власти намерены начать реконструкцию вокзала Перми II в этом году

Краевой вице-премьер Андрей Алякринский опроверг заявление главы краевого минтранса о сроках начала реконструкции вокзала Пермь II. «Точная дата начала строительства ТПУ “Пермь-2” действительно еще не определена,— заявил господин Алякринский, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.— В настоящее время проект заходит в процедуру госэкспертизы. После получения положительного заключения станет ясна окончательная стоимость реализации проекта, которую РЖД необходимо будет внести в свою программу финансирования. Только после этого будет принято решение о начале строительства. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте. Призываю коллег из минтранса четко ей следовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О переносе реконструкции объекта с 2023 на 2024 год сегодня заявил глава краевого минтранса Сергей Вешняков. «По планам, в 2023 году РЖД должны закончить проектирование (вокзала и ТПУ.— «Ъ-Прикамье»). Скорее всего, начало строительства будет в 2024 году, завершить планируется за три года»,— рассказал господин Вешняков корреспонденту ТАСС в кулуарах XI межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ».

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.