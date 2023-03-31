Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов отчитался о доходах за прошлый год

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов (ЛДПР) опубликовал в своем telegram-канале декларацию о доходах и имуществе за 2022 год. Общая сумма его дохода составила 8,18 млн руб.

Большую часть указанных средств (6,33 млн руб.) депутат заработал на основном месте работы. Еще 1,85 млн руб. составил доход от педагогической и научной деятельности, 261,2 руб. — доход от вкладов в банках и кредитных организациях.

Перечень объектов, которыми владеет депутат, с прошлого года не изменился: дачный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом в Московской области, две квартиры площадью 78,2 кв. и 37,8 кв. м и нежилое помещение на 157,9 кв. м в столице. Также в собственности Mercedes-Benz GLE 350 2017 года выпуска.

С 1 марта действует закон о публикации обезличенных деклараций депутатов. Информация будет публиковаться в форме статистики без персональных данных. До этого депутаты и сенаторы обязаны были отчитываться о доходах и имуществе до начала апреля.