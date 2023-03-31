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До +13°С днем и сильный ветер ожидается в Удмуртии в выходные

В столице Удмуртии в дневные часы 1 апреля столбик термометра окажется в пределах +6..+11°С, 2 апреля — +8..+13°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, максимальные порывы ветра 1 апреля достигнут 9-14 м/с, а на следующий день ослабнут до 4-9 м/с.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Начало следующей недели выдастся еще теплее, однако будут наблюдаться большие контрасты температур. Так, в ночные часы столбик термометра опустится до 0..+5°С, а днем поднимется до +11..+16°С. Существенных осадков не предвидится.

Однако к середине недели температурный фон немного понизится.

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