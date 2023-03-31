В Пензенской области с 1 апреля индексируются пенсии

В Пензе прошел брифинг управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Михаила Буданова. Он рассказал о предстоящей индексации пенсий.
Увеличение ряда социальных пенсий на 3,3% произойдет 1 апреля. За год, то есть с апреля 2022 года, эти выплаты суммарно выросли на 13,6%. Господин Буданов отметил, что индексация рассчитывается, исходя из темпов роста прожиточного минимума получателей за прошедший год.
Михаил Буданов уточнил, что завтрашняя индексация коснется более чем 41 тыс. жителей Пензенской области.