В Пензенской области с 1 апреля индексируются пенсии

В Пензе прошел брифинг управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Михаила Буданова. Он рассказал о предстоящей индексации пенсий.

Увеличение ряда социальных пенсий на 3,3% произойдет 1 апреля. За год, то есть с апреля 2022 года, эти выплаты суммарно выросли на 13,6%. Господин Буданов отметил, что индексация рассчитывается, исходя из темпов роста прожиточного минимума получателей за прошедший год.

Михаил Буданов уточнил, что завтрашняя индексация коснется более чем 41 тыс. жителей Пензенской области.

Дарья Васенина