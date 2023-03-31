В Иркутске суд рассмотрит дело о махинациях с землей на 100 млн рублей

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком, обвиняемыми по которому проходят три женщины, рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, в мае 2021 года руководитель риэлторской фирмы совместно с сотрудницей регионального управлении Россреестра по подложным документам зарегистрировали третью участницу мошеннической схемы право собственности на земельный участок площадью 27 га, который ранее был предоставлен ей во временное пользование.

В результате, говорится в деле, министерству имущественных отношений Иркутской области причинен ущерб в размере более 100 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Одна из обвиняемых, рассчитывая на смягчение наказания, заключили досудебного соглашения о сотрудничестве.

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Илья Николаев