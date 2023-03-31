На обустройство набережной в Агидели выделят до 112 млн рублей

Администрация Агидели на конкурсе 20 апреля выберет подрядчика благоустройства набережной старицы реки Белая — Апаиш, Цветочного бульвара и прилегающих территорий в Агидели, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена — 112,2 млн руб. (70 млн руб. выделит федеральный, 42,2 млн руб. — республиканский бюджет).

Работы необходимо завершить до 1 ноября. Проект «От истоков к современности — возрождение староречья Апаиш» выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда»). Площадь участка благоустройства составляет 4,5 га. Подрядчик должен провести освещение, уложить асфальт, тротуарную плитку, высадить саженцы черемухи, клена, ивы, рябины и так далее.

Майя Иванова

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