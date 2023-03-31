В Новосибирской области заявки на реабилитационный сертификат подали 77 участников СВО

В Новосибирской области 77 участников спецоперации (СВО) подали заявление на получение реабилитационного сертификата, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, реабилитационные мероприятия включают несколько блоков. «Это социально-медицинская реабилитация (14-дневные оздоровительные заезды, прокат технических средств реабилитации, предоставление социальных услуг на дому или в полустационарной форме в отделениях реабилитации), бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве, а также посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые максимально востребованы», – рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Заявление на реабилитационный сертификат участник СВО может подать лично в министерстве труда области, либо в администрации муниципалитетов или через МФЦ. Также электронное заявление можно подать на портале «Мои Документы». Через смс о получении реабилитационного сертификата информируются участники СВО, получившие выплаты по ранению.

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Сергей Балин