Кассационный суд оставил без изменения приговор экс-замглавы администрации Волгодонска

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы администрации Волгодонска Сергею Вислоушкину, осужденному за получение 4,8 млн руб. взятки. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

В декабре 2021 года Сергею Вислоушкину было назначено шесть лет колонии строгого режима со штрафом в 24 млн руб. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности.

По версии следствия, 2018 году чиновник, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства города, потребовал от начальника материально-технического снабжения МУП «Водоканал» Ивана Радчука плату за общее покровительство и способствование повышению по службе. С февраля 2018 года по август 2020 года замглавы администрации получил от сотрудника более 4,8 млн руб.

Подробнее о деле Сергея Вислоушкина читайте в материале «Ъ-Юг» «Чиновник слился через Водоканал»

Кристина Федичкина