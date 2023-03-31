Жителя Губахи осудили за попытку контрабанды в США приборов ночного видения

Губахинский суд Пермского края признал местного жителя виновным в контрабанде военной техники и приговорил к условному наказанию. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ и таможни установили, что житель Губахинского округа пытался переправить через таможенную границу ЕАЭС в США и Канаду приборы ночного видения, предназначенные для механиков-водителей бронетанковой техники. Для этого при оформлении сопроводительных и разрешительных документов на перемещение военной техники через границу он указал заведомо ложные сведения.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.