Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Локация Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Москва 310,8 312,8 316,1 1,10% 2% Санкт-Петербург 222,7 231,6 231,2 –0,20% 4% Казань 158,4 177,4 180,7 1,90% 14% Нижний Новгород 134,3 144,1 147,4 2,30% 10% Краснодар 129,9 141,7 142,4 0,50% 10% Екатеринбург 129,3 125 125,4 0,30% –3% Новосибирск 130,9 121 115,6 –4,50% –12% Ростов-на-Дону 110,5 120,9 122 0,90% 10% Красноярск 101,6 117 120,3 2,80% 18% Самара 89,2 113,3 115,2 1,70% 29% Омск 94,4 108,1 110 1,80% 17% Уфа 117,1 107,6 106,6 –0,90% –9% Пермь 100,6 106,4 109,1 2,50% 8% Воронеж 94,3 99,6 99,7 0,10% 6% Волгоград 88,3 94,4 94,6 0,20% 7% Челябинск 90,8 82,2 83,9 2,10% –8% Московская область 156,3 164,1 166,4 1,40% 6% Ленинградская область 140,6 145,2 145,7 0,30% 4%