Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Локация
|Март 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|310,8
|312,8
|316,1
|1,10%
|2%
|Санкт-Петербург
|222,7
|231,6
|231,2
|–0,20%
|4%
|Казань
|158,4
|177,4
|180,7
|1,90%
|14%
|Нижний Новгород
|134,3
|144,1
|147,4
|2,30%
|10%
|Краснодар
|129,9
|141,7
|142,4
|0,50%
|10%
|Екатеринбург
|129,3
|125
|125,4
|0,30%
|–3%
|Новосибирск
|130,9
|121
|115,6
|–4,50%
|–12%
|Ростов-на-Дону
|110,5
|120,9
|122
|0,90%
|10%
|Красноярск
|101,6
|117
|120,3
|2,80%
|18%
|Самара
|89,2
|113,3
|115,2
|1,70%
|29%
|Омск
|94,4
|108,1
|110
|1,80%
|17%
|Уфа
|117,1
|107,6
|106,6
|–0,90%
|–9%
|Пермь
|100,6
|106,4
|109,1
|2,50%
|8%
|Воронеж
|94,3
|99,6
|99,7
|0,10%
|6%
|Волгоград
|88,3
|94,4
|94,6
|0,20%
|7%
|Челябинск
|90,8
|82,2
|83,9
|2,10%
|–8%
|Московская область
|156,3
|164,1
|166,4
|1,40%
|6%
|Ленинградская область
|140,6
|145,2
|145,7
|0,30%
|4%